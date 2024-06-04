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Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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