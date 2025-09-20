Haberler

Muğla'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangına karadan ve havadan cansiperane müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ikinci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Yangına gece boyunca Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplere bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de destek verdi. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personelle yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
