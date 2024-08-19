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Muğla'da orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürüyor

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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip ve araç görev yapıyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürüyor.

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale edildi.

Gündüz saatlerinde Azerbaycan'dan gönderilen Beriev Be-200 Amfibik yangın uçağı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla bölgeye gönderilen 3 gece görüşlü helikopterle Ula'daki yangına müdahale sürüyor. Çok sayıda gönüllü de iki yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyor.

Orman ekipleri, yangınları kontrol altına alabilmek için cansiperane mücadele veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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