Muğla'da Orman Yangınına 700 Kişi ve 6 Uçak Müdahale Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, orman personeli, sivil toplum kuruluşları Muğla Büyükşehir Belediyesi ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi ile 6 uçak, 15 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 100'den fazla arazöz, 30 iş makinesi ile müdahale sürüyor. Alevlere müdahalede 24 saat geride kalırken, sarp arazide devam eden söndürme çalışmalarında ekipler güçlük yaşıyor.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / MUĞLA,