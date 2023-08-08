Muğla'da Orman Yangını Vatandaşlar Tarafından Kaydedildi

Muğla'nın Milas ilçesi turistik Ören Mahallesi'nde saat 15.32'de başlayan orman yangınının ilk çıkış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde orman ile vatandaşlara ait arazinin kesiştiği noktada yangın başladı. Yangının başladığı noktada bir araç görülürken, araç sahibinin ormandaki yangının başlaması nedeniyle aracını geri çektiği o anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangınını ilk çıktığı anlara ait cep telefonu ile çekim yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Milas Ören Mahallesi'nde başlayan yangın devam ederken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının Alatepe Mahallesi'ne doğru ilerlediği açıklandı. - MUĞLA