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Muğla'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte tüm hava unsurları tekrar söndürme çalışmalarına katılırken, kara unsurları ise ormanın iç noktalarında yoğun mücadele veriyor.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 15 helikopter, 150'ye yakın arazöz, aralarında gönüllülerinde bulunduğu 700'e yakın orman işçisi, 1 deniz aracı, 25'ten fazla iş makinesi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü. Yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte yangına müdahale eden ekiplere yerinde koordine etti. Havanın kararmasıyla hava unsurları yerini 2 gece görüşlü helikoptere bırakırken, 1 orman işçisi dumandan etkilendi.

HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI

Havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar söndürme çalışmalarına devam etti. Kara unsurları ise ormanın iç noktalarında yoğun mücadele veriyor. Bölgedeki vatandaşlar traktörleriyle hava unsurlarının su aldığı gölete su taşıdı. Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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