Muğla'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

(MUĞLA) - Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre saat 13.24 de eş zamanlı olarak Yatağan Yava mahallesi ve Muğla Ula ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüyerek devam ediyor.

Her iki yangına karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.