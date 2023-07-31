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Muğla'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Güncel Haberler

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