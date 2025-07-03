Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Menteşe ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel