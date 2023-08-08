Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.