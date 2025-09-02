Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sakar Geçidi Gökova Kavşağı'na yakın noktada yol kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Sarp alandaki alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel