Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sakar Geçidi Gökova Kavşağı'na yakın noktada yol kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Sarp alandaki alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Özgür Çelik'in koltuğuna oturacak! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.