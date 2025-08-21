Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel