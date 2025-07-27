Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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