Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Nebiköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 2 saat süren müdahalesi sonucu saat 18.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Fırat AKAY/ YATAĞAN (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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