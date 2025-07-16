Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Nebiköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 2 saat süren müdahalesi sonucu saat 18.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Fırat AKAY/ YATAĞAN (Muğla),