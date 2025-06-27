Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kavaklıdere ilçesinde bir araçta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen bir araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel