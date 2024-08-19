Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

HABER - FOTOĞRAF: KADİR DEVİR / KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(MUĞLA) - Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde başlayan Nebiköy ve Kafaca Ramada mahallelerine doğru ilerleyen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava, Nebiköy, ve Kafaca Ramada Mahallerinde meydana gelen yangın birçok noktada kontrol altına alındı. Yava Mahallesi'nde yangına havadan müdahalenin ardından AKUT, MAK, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, gönüllüler ve köylüler karadan soğutma çalışmasına devam ediyor.

Ege Bölgesi'nden birçok ilçeden gönderilen tankerlerle bölgeye su nakli sağlanırken, basınlı su özelliğine sahip tankerle de soğutma çalışması yapılıyor. İstanbul ve çevre illerden gelen gönüllüler de karadan yangının kontrol altına alındığı alanlarda soğutma çalışması yapıyor.