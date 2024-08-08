Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 60 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 60 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),