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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi. Yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı ve 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni soruşturulacak.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 12.30'da başlayan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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