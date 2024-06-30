Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 12.30'da başlayan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,