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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına helikopter, uçak, arazöz ve personel ile müdahale edildi. Yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ula ilçesindeki, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına 9 helikopter ve 6 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri, 2 ranger ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muğla Ula Güncel Haberler

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