Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 8 uçak ve 45 arazöz ile müdahale edildi.