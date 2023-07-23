Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 8 uçak ve 45 arazöz ile müdahale edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı.
Milas Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkiinde saat 13.06'da başlayan orman yangınına havadan 4 helikopter ve 8 uçak, karadan 45 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Özellikle havadan uçakların sık sık sorti yapması sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel