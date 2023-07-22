Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ile 50 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 14.00'te başlayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli de söndürme çalışmalarına destek oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Cavit AKGÜN / MUĞLA,