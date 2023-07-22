Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Mahallesi Bellibol mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 15 arazöz ve 5 su tankeri ile karadan müdahale edildi. Yangın ekipler tarafından yoğun müdahale ile kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA