Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter ve arazözler, bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel