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Muğla'da orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas ilçesindeki orman yangınının 18 saat süren mücadele sonrası kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının 200 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, Milas ilçesindeki orman yangının 18 saat süren mücadele sonrası kısmen kontrol altına alındığı, yangının 200 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Milas'ın kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi. İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, protokol üyeleri ile birlikte bölgede incelemede bulundu. Orman, itfaiye, gönüllüler, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşların görevlileri, gece boyunca yangının kontrol altına alınabilmesi için alevlerle savaştı.

Günün aydınlanması ile birlikte uçak ve helikopterler de havadan müdahaleye başladı.

Vali Akbıyık, yangının 18 saat süren mücadele sonrası kısmen kontrol altına alındığı belirterek, "Yangın 200 hektarlık alanda etkili oldu. Orman kahramanlarımız, yeşil vatanımız için gece-gündüz demeden terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyor" dedi.

Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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