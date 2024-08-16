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Muğla'da Orman Yangını: İki Köy Boşaltıldı

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki köyün boşaltıldığını belirten Akbıyık, yangının kontrol altına alınması için mücadele edildiğini söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söyledi.

Muğla'nın farklı bölgelerinde bugün beş yangının çıktığını ifade eden Akbıyık, "Bugün bizim beşinci yangınımız. İki yangınımız çok büyük. Bunlardan birisi Aydın Bozdoğan'dan başladı. Kavaklıdere ilçe sınırlarımıza kadar geldi ve şu an devam ediyor. Beçin bölgesinde geniş bir bölgede saat 17.30 civarı başladı. Tüm ekipler seferber oldu. İnşallah önünü almaya çalışıyoruz. Büyük oranda kolayladık." dedi.

"Kavaklıdere'de de büyük mücadele var"

Yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Yangına 260 personel, 63 araç ve 20'nin üzerinde iş makinesiyle müdahalemiz devam ediyor. Orman Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın 3 helikopteri yangına müdahale etti. Kavaklıdere'de büyük mücadele var. İnşallah oranın da en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz. Beçin'de iki köyümüzü boşalttık. Boşalttığımız yerler çok kalabalık değil 30 haneye yakın. Yangın geniş bir alanda etkili. Helikopterler akşam geç saate kadar müdahale etti. Havalar çok kurak, yangının çıkışıyla ilgili her ihtimal değerlendiriliyor. Helikopter müdahalesi devam edecek. İnşallah sabaha kalmaz diye umut ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

İdris Akbıyık Orman Yangını Dünya Milas Dünya Güncel Haberler

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