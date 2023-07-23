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Muğla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muğla Güncel Haberler

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