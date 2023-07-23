Muğla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.