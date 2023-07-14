Muğla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Köyceğiz Döğüşbelen Nannam çayı bölgesinde saat 11.10 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.