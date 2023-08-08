Muğla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara unsurları sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel