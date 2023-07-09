Muğla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangına 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor.