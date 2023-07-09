Muğla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangına 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı.
Bugün saat 17.15'te Demirciler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel