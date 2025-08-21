Muğla'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Sürüyor

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kabaağaç Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber : Gülgün AKYOKUŞ / MUĞLA,