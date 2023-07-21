Muğla'da orman yangını hava aracıyla görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının söndürülme anı hava aracından kaydedildi. Çövenli Yaylası bölgesinde yol yapım çalışması yapan greyder, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekibi kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın anları ise insansız hava aracı kamerasıyla görüntülendi.