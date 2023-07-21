Muğla'da orman yangını hava aracıyla görüntülendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının söndürülme anı hava aracından kaydedildi. Çövenli Yaylası bölgesinde yol yapım çalışması yapan greyder, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekibi kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın anları ise insansız hava aracı kamerasıyla görüntülendi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda greyderde çıkan yangının söndürülme anı hava aracından kayda alındı.
Çövenli Yaylası bölgesinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa bir sürede alevlerin sardığı greydere bölgede görev yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekibi müdahale etti. Alevler ormana sıçramadan söndürüldü.
O anlar bölgede orman yangınlarının takibi amaçlı görev yapan insansız hava aracı kamerasıyla görüntülendi.