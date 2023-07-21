Üye Girişi
Haberler

Muğla'da orman yangını hava aracıyla görüntülendi

Güncel Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının söndürülme anı hava aracından kaydedildi. Çövenli Yaylası bölgesinde yol yapım çalışması yapan greyder, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekibi kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın anları ise insansız hava aracı kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda greyderde çıkan yangının söndürülme anı hava aracından kayda alındı.

Çövenli Yaylası bölgesinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa bir sürede alevlerin sardığı greydere bölgede görev yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekibi müdahale etti. Alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

O anlar bölgede orman yangınlarının takibi amaçlı görev yapan insansız hava aracı kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

İnsansız Hava Aracı Köyceğiz Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title