Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bir araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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