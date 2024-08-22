Muğla'da Orman Yangını Çıktı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.