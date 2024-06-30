Muğla'da Orman Yangını Çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Milas'ın Gürçamlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.