Muğla'da Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavaklıdere ilçesinin Bellibol mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazözlerle de karadan alevlere müdahale ediliyor.