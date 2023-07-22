Muğla'da Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları gönderildi.