Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Orman Yangını Çıktı

Güncel Haberler

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları gönderildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı.

Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman işletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları yangın bölgesine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title