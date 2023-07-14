Muğla'da Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Döğüşbelen Nannam Çayı bölgesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Döğüşbelen Nannam Çayı bölgesinde, saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.