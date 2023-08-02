Muğla'da Orman Yangını Çıkaran Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde yangını çakmakla tutuşturduğunu söyledi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şüpheli F.K. (25), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım." dediği öğrenildi.
F.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söndürülmüştü. Yangını çıkardığı öne sürülen F.K. dün gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel