Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Orman Yangını Arıcılara Zarar Verdi

Muğla'da Orman Yangını Arıcılara Zarar Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 120 arı kovanı zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak hızla büyüdü, ancak arıcıların önlemleri sayesinde daha büyük kayıpların önüne geçildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 gün önce çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangında 120 arı kovanının zarar gördüğü belirlendi.

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda 18 Ekim'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ekipleri de bölgeye giderek hasar tespit çalışması yaptı.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği İkinci Başkanı Yılmaz Kaya, AA muhabirine, Turnalı Mahallesi'nde başlayan orman yangınının kısa sürede Kıran ve Sarnıç mahallerinin sınırlarına yaklaşması nedeniyle birlik üyesi tüm arıcılara mesaj gönderdiklerini söyledi.

Uyarının ardından ormanlık alanda kovanları olan yaklaşık 100 arıcının bölgeye geldiğini belirten Kaya, "Bölgede bulunan arıcılarımız kendi imkanları ile yaklaşık 20 bin kovanı taşıyarak güvenli alanlara götürdü. Sadece bir üyemizin yangında 120 kovanı yandı. Daha büyük kayıpların önüne geçtik." dedi.

Zarar gören kovanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Kaya, yangın söndürme çalışmalarına arıcıların da destek verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Orman Yangını Menteşe Ekonomi Güncel Tarım Çevre

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile neden görüştü? Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli? Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.