Muğla'da Orman Yangını: 8 Helikopter ve 5 Uçak İle Müdahale Ediliyor
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Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, orman işçileriyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.
8 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE HAVADAN MÜDAHALE
Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel