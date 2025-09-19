Haberler

Muğla'da Orman Yangını: 58 Ev Boşaltıldı, 173 Kişi Tahliye Edildi

Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 58 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 173 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangın nedeniyle 1 ev ile 2 ahır tamamen yanarken, 10 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı. İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü. Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 173 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Alevlere 5 uçak, 3 helikopter ile havadan, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
