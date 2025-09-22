Muğla'da Orman Yangını: 3 Bin Hektar Zarar Gördü

1) MUĞLA'DA 3 BİN HEKTAR ORMANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ YANGINDA YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 63 saatte kontrol altına alınan orman yangınında alevlerin küle çevirdiği 3 bin hektarlık alan dron ile görüntülendi.

Kırsal Akköprü Mahallesi'nde 19 Eylül'de saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Saatteki hızı 71 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere 147 arazöz-su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personelle karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale edildi. Bölgeye, birçok ilden de orman ve itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 230 ev boşaltılırken, 612 kişi tahliye edildi, 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş da güvenli bölgelere götürüldü. Yangından 2 depo, 2 ahır etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi. Yangınlarda 20 vatandaş dumandan ve alevlerden etkilendi, 19'una ayakta müdahale edildi, 1 orman personeli ise hafif yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın, 63 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3 bin hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Alevlerin küle çevirdiği 3 bin hektarlık alan dron ile görüntülendi. Görüntülerde yemyeşil ormanların yerini siyah bir örtü kapladığı görüldü.