Muğla'da Orman Yangını: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yatağan'ın Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiSindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 20 dakikada söndürülürken; 2 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.