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Muğla'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin, 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan; 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle karadan müdahelesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin, 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan; 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle karadan müdahelesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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