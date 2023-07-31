Muğla'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin, 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan; 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle karadan müdahelesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin, 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan; 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle karadan müdahelesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -