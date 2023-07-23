Muğla'da orman yangını (2)
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YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİMuğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor.
YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor. Sarp arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.
Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel