Üye Girişi
Haberler

Muğla'da orman yangını (2)

Güncel Haberler

YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİMuğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor.

YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor. Sarp arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title