Muğla'da orman yangını (2)

YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİMuğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor.