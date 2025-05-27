Muğla'da Orman Yangını

Muğla'da Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Hisarönü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

1) MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anne sütüne ticari yasak! Bakanlık düğmeye bastı

Bakanlığı harekete geçiren ihbar! Satışı resmen yasaklandı
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu

Yarıda kalan maçta yapılan anonsa bakar mısınız
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü

Canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü: Bence bilerek yapıyor
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.