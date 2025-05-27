Muğla'da Orman Yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Hisarönü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1) MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel