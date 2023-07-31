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Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Muğla'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın bugün saat 18.00 sıralarında Kızıldağ mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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