Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman işletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları yangın bölgesine gönderildi.