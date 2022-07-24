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Muğla'da orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Muğla'da orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Milas'ın kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Milas ve Bodrum itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere, 4 söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 1 dozer ile müdahaleye ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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