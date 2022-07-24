Muğla'da orman yangını MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Milas'ın kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Milas ve Bodrum itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere, 4 söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 1 dozer ile müdahaleye ediliyor. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Muğla Güncel Haberler

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