Muğla'da Orman Yangını: 1 Hektarlık Alan Zarar Gördü
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü. Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.
Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel